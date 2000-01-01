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Эрдоган: Мы знали о гнилом характере Нидерландов 14.03 18:46   MIGnews.com

Эрдоган: Мы знали о гнилом характере Нидерландов

В ходе очередной словесной атаки на Нидерланды президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти королевства в неспособности предотвратить массовое убийство боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году.

"Мы знаем Нидерланды по резне в Сребренице. Мы знаем, какой у них гнилой характер, по этой бойне, унесшей жизни 8 тысяч боснийцев", - сказал Эрдоган 14 марта.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал слова турецкого президента ложью.

"Интонации Эрдогана становятся все более и более истеричными не только в отношении Нидерландов, но и в отношении Германии. Он продолжает обострять ситуацию. Мы не опустимся до его уровня, но сейчас мы столкнулись с абсолютно идиотским фактом… Это отвратительная историческая ложь", - сказал Рютте в интервью голландскому информагентству ANP.

Стоит напомнить, что 11 июля 1995 года 110 легко вооруженных голландских миротворцев не предотвратили захват Сребреницы армией боснийских сербов под командованием Ратко Младича. Ранее ООН объявила город безопасной зоной для гражданского населения. В ходе наступления сербы замучили, убили и закопали в братских могилах несколько тысяч боснийских мужчин и мальчиков.
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