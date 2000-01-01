14.03 15:59 MIGnews.com

Экс-командир бригады Негев - новый конкурент Беннета

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Полковник запаса Йонатан Барански попытает свои силы на выборах председателя партии "Еврейский дом" и попробует сместить ее нынешнего лидера министра Нафтали Беннета. Об этом он объявил 14 марта."Последние несколько месяцев я ездил по стране и встречался с избирателями "Еврейского дома" со всех отраслей и просто жителями Израиля. Всюду я слышал об одном и том же – отсутствующей связи. Руководство "Еврейского дома" отстраняется от избирателей. Я решил бороться за лидерство в партии "Еврейский дом" и политическое руководство религиозного сионизма, которое будет поддерживать связь с избирателями и ценностями религиозного сионизма, а также будет привержено народу Израиля, Эрец Исраэль и Торе Израиля", - сказал он.Барански отмечает, что Беннет привнес в религиозную сионистскую общину новый дух, а также закрепил религиозных на достойном месте в правительстве страны, с чем его можно поздравить."Однако партия сейчас стоит на историческом перекрестке и должна решить – утратит ли она свой уникальный характер, откажется ли от своих ценностей или вернется к избирателям, заняв свое место в качестве мощной религиозной сионистской партии, представляющей ценности религиозного сионизма – в образовании, экономике, социальном обеспечении, законах и остальных аспектах жизни. Я призываю всех, кто связан с религиозным сионизмом, присоединиться ко мне", - сказал полковник.Стоит отметить, что на прошлых выборах Барански поддерживал партию Эли Ишая "Яхад".Стоит отметить, что у него довольно неплохой послужной список – за 25 лет службы в боевых подразделениях он командовал 97-м батальоном, был заместителем командира дивизии "Газа", в качестве командира бригады "Негев" участвовал в операции Литой свинец. Имеет степени бакалавра по политологии Ближнего Востока и магистра в области дипломатии и национальной безопасности.