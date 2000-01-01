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Миллионы американцев могу лишиться страховки | Фото: Thinkstock14.03 13:58   MIGnews.com

Миллионы американцев могу лишиться страховки

Белый дом проанализировал законопроект об "Американской медицинской помощи". Администрация Трампа пришла к выводу, что его реализация приведет в течение 10 лет к потере страховок для 26 миллионов американцев.

Об этом пишет издание Politico.

Законопроект предполагает отмену нынешней системы, которая была введена Бараком Обамой, так называемой Obamacare. В свою очередь новоизбранный президент Дональд Трамп предложил ввести новую систему налоговых льгот, которые будут применяться в зависимости от возраста гражданина.

"В общей сложности 54 миллиона американцев не будут застрахованы в 2026 году в рамках плана Республиканской партии, согласно анализу Белого дома. Это почти вдвое превышает число незастрахованных жителей, которое прогнозируется согласно действующему законодательству", — пишет Politico.
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