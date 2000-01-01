14.03 14:02 MIGnews.com

Профсоюз учителей Израиля объявил внезапную забастовку

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Профсоюз учителей принял решение о том, что завтра, 15 марта, будет проведена забастовка против насилия в отношении преподавателей.Забастовка продлится до десяти часов утра. Забастовка распространяется на учеников старших классов.Учителя проведут в школах беседы с учащимися и расскажут о неприемлемости насилия вообще, и насилия в отношении преподавателей в особенности.Профсоюз учителей также выразил солидарность с забастовкой работников системы здравоохранения, которая пройдет в те же часы.