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Профсоюз учителей Израиля объявил внезапную забастовку 14.03 14:02   MIGnews.com

Профсоюз учителей Израиля объявил внезапную забастовку

Профсоюз учителей принял решение о том, что завтра, 15 марта, будет проведена забастовка против насилия в отношении преподавателей.

Забастовка продлится до десяти часов утра. Забастовка распространяется на учеников старших классов.

Учителя проведут в школах беседы с учащимися и расскажут о неприемлемости насилия вообще, и насилия в отношении преподавателей в особенности.

Профсоюз учителей также выразил солидарность с забастовкой работников системы здравоохранения, которая пройдет в те же часы.
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