14.03 13:55 MIGnews.com

Светлова требует увеличить пособия по старости

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В понедельник, 13 марта вечером депутат кнессета Ксения Светлова (Сионистский лагерь) направила срочное письмо министру финансов Моше Кахлону. Депутат Светлова требует от министра финансов направить на помощь пожилым людям миллиарды, которые поступят в государственный бюджет в результате крупнейшей сделки в сфере хай-тека – продажи израильской фирмы Mobileye (Мобилай) за рекордно высокую сумму 15.3 миллиарда долларов США, и поступление налогов в бюджет от этой сделки по предварительным оценкам должно составить порядка 4 миллиардов шекелей.Светлова: "Государство получит дополнительно незапланированные миллиарды от продажи израильской фирмы. Требую от министра финансов направить эти средства на увеличение пособий пожилым людям! Если правительство откажется выделить полученные деньги на помощь старшему поколению, - будем бороться и организуем массовые акции протеста. Только на прошлой неделе правительство провалило мой законопроект об увеличении пособий по старости до 85% от уровня минимальной заработной платы в стране. Официальное объяснение, - отсутствие средств в бюджете.Это неверно, поскольку у правительства на важные для него цели, - ультраортодоксальный сектор и другие, - миллиарды всегда находились. Но теперь, - когда казна получит миллиарды, никто не сможет сказать, что "денег нет". Деньги есть. Неожиданно пришедшие в бюджет, нигде не распланированные миллиарды. Требую увеличить из этих средств пособия по старости для людей, которые вынуждены выбирать между покупкой лекарств и обогревом квартир, которые считают каждый шекель, и не могут свести концы с концами. Требую из миллиардных поступлений в бюджет обеспечить достойный уровень жизни для наших старших.Если правительство примет решение и в этот раз, как и много раз прежде, наплевать на нужды пожилых израильтян, репатриантов и коренных жителей, - будем организовывать массовые протесты. Уверена, что многие поддержат меня. Хватит уже терпеть презрительное пренебрежение к нашим старшим!".