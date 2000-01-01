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Flickr.com 14.03 15:15   MIGnews.com

Лавров удивлен отказом сирийской оппозиции приехать в Астану

Для российской стороны отказ сирийской вооруженной оппозиции приехать на переговоры в Астане стал неожиданность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр отметил, что Москва разбирается в ситуации. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Конго Жан-Клодом Гакоссо Лавров заявил, что накануне разговаривал с министром иностранных дел Турции Чавушоглу, передает Интерфакс.

Сергей Лавров заявил также, что руководство Минобороны так же по своим каналам выходит на свои контакты в Турции и напрямую на командиров вооруженных оппозиционных отрядов.

По словам министра, "у нас есть основания полагать, что все-таки имеет место какое-то недоразумение, но все-таки встреча в Астане поможет продвигаться по пути, обозначенному Советом Безопасности в резолюции 2254".

Глава МИД РФ подчеркнул, что причины отказа вооруженной оппозиции Сирии от участия во встрече в Астане неубедительны.
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