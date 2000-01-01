14.03 12:31 MIGnews.com

Из-за убийства медсестры: система здравоохранения бастует

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Жестокое убийство медсестры в поликлинике больничной кассы Клалит в Холоне породило волну возмущения среди работников больничных касс.Все поликлиники больничных касс тель-авивского округа объявили забастовку с 11:00.Завтра, 15 марта, Гистадрут объявил забастовку во всех учреждениях здравоохранения в знак протеста против экстремального насилия в отношении медработников. Забастовка продлится с 08:00 до 10:00.