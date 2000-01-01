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Из-за убийства медсестры: система здравоохранения бастует 14.03 12:31   MIGnews.com

Из-за убийства медсестры: система здравоохранения бастует

Жестокое убийство медсестры в поликлинике больничной кассы Клалит в Холоне породило волну возмущения среди работников больничных касс.

Все поликлиники больничных касс тель-авивского округа объявили забастовку с 11:00.

Завтра, 15 марта, Гистадрут объявил забастовку во всех учреждениях здравоохранения в знак протеста против экстремального насилия в отношении медработников. Забастовка продлится с 08:00 до 10:00.
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