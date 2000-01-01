15.03 03:48 MIGnews.com

CNN выпустила фильм о самом могущественном человеке в мире

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Американский телеканал CNN показал документальный фильм о президенте России Владимире Путине. Картину под названием "Самый могущественный человек в мире" снял Фарид Закария.Журналисты представили Путина действительно всемогущим, мол, любые выборы в любой стране подвластны воле российского лидера. В частности, в фильме вновь приводятся ранее звучавшие обвинения в адрес российского президента, который якобы "лично отдал приказ" о начале хакерских атак с целью поддержки на выборах кандидата-республиканца Дональда Трампа. Правда, ведущий признал, что и Владимир Путин, и его пресс-секретарь Дмитрий Песков опровергли эти обвинения как безосновательные и бездоказательные.В основе такой силы российского президента, по мнению журналистов CNN, лежат военная мощь, фантастические кибервозможности хакеров (которые уже давно разрекламированы американскими СМИ) и культ личности. В то же время автор фильма признает, что Путин пользуется такой поддержкой населения страны, как ни один другой мировой лидер, за счет того, что он сумел "возродить Россию" после того, как сменил на посту президента Бориса Ельцина.Не обошлось в фильме и без утверждений о "сказочном богатстве" Путина, который, якобы, владеет десятками самолетов, вертолетов, океанскими яхтами и дворцами. При этом ведущий привел пояснения Пескова, назвавшего эти утверждения "перевернутым представлением о реальности". Пресс-секретарь главы государства напомнил, что любой президент имеет доступ к самолетам и резиденциям, которыми владеет государство, однако они не являются его собственностью.В блогах творение CNN характеризуют так: то ли критика, то ли лесть, то ли завидуют, то ли боятся. Фильм вроде бы с критикой, кучей штампов, как всегда без доказательств, но, тем не менее, есть ощущение, что рейтингу российского президента он будет только на пользу. Сильных политиков на Западе боятся, поэтому и готовы до абсурда преувеличивать их влияние, отмечает телеканал "Россия 24".