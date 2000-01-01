14.03 10:27 MIGnews.com

Лапид: задержать виновных в провокациях против солдат

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В свете провокации в иерусалимском квартале Меа Шеарим, где на стенах домов появились куклы, изображающие повешенных религиозных солдат, лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид, направил письмо министру внутренней безопасности Гиладу Ардану с требованием немедленно задержать подозреваемых."Сегодня мы стали очевидцами ужасающей картины, которая не может оставить равнодушным ни одного гражданина страны. В иерусалимском районе Меа Шеарим повесили несколько кукол, изображающих религиозных солдат – наподобие Амана в Пурим. Подобное нельзя оставить безнаказанным. Подстрекательства против религиозных солдат, призывающихся в ЦАХАЛ, усиливаются и к этому нужно отнестись со всей серьезностью, чтобы предотвратить подобные явления в будущем. В данном случае нет никакой проблемы узнать, кто стоит за этим: достаточно посмотреть на чьих балконах появились эти куклы и провести незамедлительные аресты. Я, как и большинство граждан страны, жду от вас и от полиции немедленных решений и действий", - написал лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид в своем обращении к министру внутренней безопасности.