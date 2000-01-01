14.02 15:30 MIGnews.com

Посол КНР призвал не принимать мер из-за коронавируса

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Посол Китайской народной республики в России Чжан Ханьхуэй выступил с обращением к главе Федеральной таможенной службы Владимиру Булавину.Дипломат подчеркнул, что КНР важно понимание и поддержка российской стороны в связи с эпидемией коронавируса на ее территории, а также призвал не принимать избыточных мер в свете этих событий. Также посол выразил надежду, что Россия будет "и впредь исходить из долгосрочной перспективы и общего положения двусторонних отношений".На сегодняшний день коронавирус диагностирован более чем у 60 тысяч человек. Резкий рост по сравнению с прошлыми сутками обусловленГлава компании "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова сообщила, что Россия продолжает обсуждать с Китаем новые поставки газа и по западному маршруту и с Дальнего Востока,, пишет пресс-служба.По ее словам, диалог возобновиться, как только власти Китая примут "необходимые меры по решению проблемы коронавируса".