14.02 09:19 MIGnews.com

Песков о ситуации в Идлибе: рано говорить о действиях США

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал по просьбе журналистов заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что он может провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом из-за событий в Идлибе и ожидает от США и НАТО помощи."Пока мы не можем говорить о непосредственном вмешательстве США в данный конфликт", - отметил Песков, пишет пресс-служба.При этом он заметил, что прежде всего речь идет не о конфликте, а о выполнении сочинских договоренностей и о те обязательствах, которые стороны на себя взяли.Песков добавил, что в первую очередь речь идет о борьбе с терроризмом, которую ведут вооруженные силы Сирии на территории своей страны.