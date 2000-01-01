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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:15.02 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

КАН уволил самого популярного журналиста за клип с Нетаниягу. Израильская телерадиовещательная корпорация КАН отстранила от работы самого популярного журналиста Израиля - Эреля Сегаля.

Коронавирус: найден способ лечения. В Китае врачи больницы Цзиньиньтань в городе Ухань нашли новый эффективный способ лечения коронавируса.

Опрос: Кахоль Лаван опережает Ликуд. "Кахоль Лаван" получит 35 мандатов в Кнессете, в то время как "Ликуд" – 33 на выборах в Кнессет 2 марта. Об этом свидетельствуют результата опроса, которые опубликовал 12 канал.

Нетаниягу: операция в Газе может состояться до выборов. Операция в секторе Газа может быть проведена еще до выборов в Кнессет, назначенных на март. Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу 14 февраля, передает "Аруц Шева".

Германия встала на сторону Израиля в Международном суде. В пятницу, 14 февраля, Германия встала на сторону Израиля в Международном суде в Гааге. Представители страны заявили, что "суд не имеет права обсуждать то, что происходит на Западном берегу", согласно статье, опубликованной Haaretz.


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