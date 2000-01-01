Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Опрос: Кахоль Лаван опережает Ликуд. "Кахоль Лаван" получит 35 мандатов в Кнессете, в то время как "Ликуд" – 33 на выборах в Кнессет 2 марта. Об этом свидетельствуют результата опроса, которые опубликовал 12 канал.
Германия встала на сторону Израиля в Международном суде. В пятницу, 14 февраля, Германия встала на сторону Израиля в Международном суде в Гааге. Представители страны заявили, что "суд не имеет права обсуждать то, что происходит на Западном берегу", согласно статье, опубликованной Haaretz.