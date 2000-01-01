14.02 18:46 MIGnews.com

Путин упрекнул Зеленского в искажении исторической правды

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Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил выполнение минских договоренностей и искажение исторической правды о Второй мировой войне."В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос – намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности. В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчеркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны", - сообщает пресс-служба российского лидера.Также сообщается, что Путин выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Украины в произошедшем 13 февраля в Псковской области дорожно-транспортном происшествии.