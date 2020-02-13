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КАН уволила журналиста и теперь издевается над ним 14.02 16:41   MIGnews.com

КАН уволила журналиста и теперь издевается над ним

Через некоторое время после того, как корпорация КАН приняла решение об отстранении от эфира известного правого журналиста Эреля Сегаля за то, что тот снялся в клипе с Нетаниягу, на официальном канале был опубликован издевательский твит

Твит, на котором Сегаль изображен играющим на гитаре на фоне надписи Евровидение 2021 гласит: “По крайней мере одна дилемма для нас решена”.



Пользователи социальных сетей “юмора” корпорации не поняли. Реакции говорят о том, что ее действия и заявления имеют обратный желаемому эффект: “А у нас никаких дилемм нет. С сегодняшнего дня - тотальный бойкот КАН. Настала пора вам понять, что мы платим вам ваши раздутые зарплаты, и работаете на нас”, “Наконец-то вы окончательно доказали что вы - кучка леваков, и те, кто хочет вас закрыть - правы”, “Мусор, у вас было такое сокровище, и вы так к нему отнеслись? Да вы его просто не заслужили”, “Жалкие ноли”.

Несмотря на возмущение среди политиков,журналистов и в социальных сетях, твит продолжает находится на официальном канале корпорации КАН.


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