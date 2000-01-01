Либерман: не стану заседать с Объединенным арабским списком
Председатель "НДИ" Авигдор Либерман в пятницу, 14 февраля, исключил возможность сотрудничества партии с Объединенным арабским списком.
""НДИ" не будет заседать и не будет сотрудничать, прямо или косвенно, со сторонниками террора, включая Объединенный арабский список", - сказал Либерман.
"У меня нет проблем с тем, чтобы заседать в коалиции с объединенной партией Авода-Гешер-Мерец. Это один список, и Мерец - его небольшая часть."
Он добавил: ""НДИ" ранее заседала в правительстве Нетаниягу с Амиром Перецем (Авода), а Орли Леви Абекасис (Гешер) раньше был членом партии."
"И для тех, кто забыл, некоторые министры "Ликуда" были членами "Кадимы", а некоторые из них, в том числе премьер-министр, проголосовали за разъединение. Меньше, чем год назад [премьер-министр] Нетаниягу умолял [тогдашний председатель Аводы] Ави Габбей присоединится к своему правительству. Это факты. Принимайте вещи такими, какие они есть, вам не нужно придумывать интерпретации."