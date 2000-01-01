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ЦАХАЛ сделал ряд резких заявлений: бюджеты и аннексия | Фото:14.02 15:38   MIGnews.com

ЦАХАЛ сделал ряд резких заявлений: бюджеты и аннексия

Армия обороны Израиля предупредила, что из-за дефицита бюджета и проблем с хранением пришлось выбросить разведывательную информацию "в мусор".

Согласно сообщению Кан, террористический акт, в результате которого погибли люди, произошел из-за потери разведывательной информации, которой ранее располагали ЦАХАЛ.

Военные также раскритиковали политический эшелон разрыв с народной политикой. Например, заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и министра обороны Нафтали Беннетта (Ямина) об укреплении Ирана в Сирии, по словам ЦАХАЛа, никак это укрепление не останавливают.

Источники также сообщили, что применение суверенитета в Иудее и Самарии приведет к эскалации напряженности в этом районе, а последствия такой аннексии будут зависеть от самого процесса и от поддержки США и Европы. Помимо этого, важно какие области будут включены в аннексию и как этот процесс будет воспринят Палестинской администрацией.

ЦАХАЛ также сообщил, что существует разница между аннексией, которую поддерживает президент США Дональд Трамп, и аннексией без одобрения США.


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