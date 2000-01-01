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Германия встала на сторону Израиля в Международном суде | Фото:14.02 15:16   MIGnews.com

Германия встала на сторону Израиля в Международном суде

В пятницу, 14 февраля, Германия встала на сторону Израиля в Международном суде в Гааге. Представители страны заявили, что "суд не имеет права обсуждать то, что происходит на Западном берегу", согласно статье, опубликованной Haaretz.

Германия, важный член Международного суда, присоединилась к судебному слушанию в качестве органа или организации, которая официально не участвует в судебном разбирательстве, но чье решение будет иметь значение.

Среди других стран - Чехия, Саудовская Аравия и Организация исламского сотрудничества.


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