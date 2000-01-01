Нетаниягу: операция в Газе может состояться до выборов
Операция в секторе Газа может быть проведена еще до выборов в Кнессет, назначенных на март.
Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу 14 февраля, передает "Аруц Шева".
"Операция в Газе может быть проведена еще до выборов. На отсутствие тишины на юге мы ответим силой, которую ХАМАС даже не может себе представить", – сказал Нетаниягу.
Он пояснил, что Израиль ответит конкретно на воздушные шары с привязанными к ним взрывными устройствами.
"Мы говорим о воздушных шарах, а не о массовых убийствах, взрывающихся ресторанах и автобусах – этого уже не происходит. На тишину мы и ответим тишиной, но на беспокойство ответим всей своей мощью", – пояснил он.