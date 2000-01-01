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Нетаниягу: операция в Газе может состояться до выборов | Фото:14.02 14:09   MIGnews.com

Нетаниягу: операция в Газе может состояться до выборов

Операция в секторе Газа может быть проведена еще до выборов в Кнессет, назначенных на март.

Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу 14 февраля, передает "Аруц Шева".

"Операция в Газе может быть проведена еще до выборов. На отсутствие тишины на юге мы ответим силой, которую ХАМАС даже не может себе представить", – сказал Нетаниягу.

Он пояснил, что Израиль ответит конкретно на воздушные шары с привязанными к ним взрывными устройствами.

"Мы говорим о воздушных шарах, а не о массовых убийствах, взрывающихся ресторанах и автобусах – этого уже не происходит. На тишину мы и ответим тишиной, но на беспокойство ответим всей своей мощью", – пояснил он.


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