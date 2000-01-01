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`Сделка века`: Нетаниягу расставил все точки над `i` | Фото: Пресс-служба премьер-министра Израиля14.02 13:10   MIGnews.com

"Сделка века": Нетаниягу расставил все точки над "i"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу раскрыл некоторые подробности мирного плана президента США Дональда Трампа, которые были неверно поданы в средствах массовой информации.

Об этом говорится в его статье в газете "Исраэль Хайом", которая была обнародована 14 февраля, передает "Аруц Шева".

"Сделки века", представленная президентом США Дональдом Трампом, предоставила Израилю историческую возможность, которая уже не повторится: сохранить и защитить нашу страну, определить наши границы, обеспечить наше будущее. Мы должны сделать все, чтобы воспользоваться этой возможностью и не упустить ее", – отметил он.

По словам Нетаниягу, утверждение о том, что "сделка века" не приведет к применению израильского суверенитета над еврейскими общинами и городами в Иудее, Самарии и долине реки Иордан, является ошибой.

"Впервые с момента основания государства, "сделка века" означает признание США нашего суверенитета над этими районами нашей родины. Это – истинно сионистское видение. Как объяснил посол США в Израиле Дэвид Фридман, применение нашего суверенитета к этим районам требует завершения процесса картирования, проводимого совместным американо-израильским комитетом. Главной задачей является нанесение на карту линии "длиною" в 800 км, очерчивающую район, на котором будет применяться суверенитет Израиля. Мы постараемся завершить этот процесс как можно скорее", – подчеркнул он.

Нетаниягу добавил, что Трамп обязательно сдержит свое слово, как сделал это с ядерной сделкой Ирана, перемещением посольства в Иерусалим и признанием суверенитета над Голанскими высотами.

"Утверждение № 2: мирный план Трампа создаст палестинское государство, поддерживающее террор. И снова факт: мирный план содержит прямо противоположное утверждение. Он устанавливает строгие условия для палестинцев в обмен на будущую сделку. Среди прочего, план требует существенных изменений со стороны палестинского общества и превращения его в демократическое образование", – пояснил израильский премьер.


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