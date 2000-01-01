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Нетаниягу об ударе по Дамаску: ничего не знаю | Фото:14.02 12:07   MIGnews.com

Нетаниягу об ударе по Дамаску: ничего не знаю

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что понятия не имеет, кто нанес удар по Дамаску.

Соответствующий комментарий он дал в эфире "Радио Хайфа" 14 февраля после сообщений о том, что это Израиль атаковал проиранские силы.

"Какой удар по Дамаску?! Я не знаю, что произошло ночью. Может, это были ВВС Бельгии?!" – заявил он.

По словам Нетаниягу, политика Израиля остается неизменной – не допустить иранского базирования в Сирии.


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