14.02 12:07 MIGnews.com
Нетаниягу об ударе по Дамаску: ничего не знаю
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что понятия не имеет, кто нанес удар по Дамаску.
Соответствующий комментарий он дал в эфире "Радио Хайфа" 14 февраля после сообщений о том, что это Израиль атаковал проиранские силы.
"Какой удар по Дамаску?! Я не знаю, что произошло ночью. Может, это были ВВС Бельгии?!" – заявил он.
По словам Нетаниягу, политика Израиля остается неизменной – не допустить иранского базирования в Сирии.
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