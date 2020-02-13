14.02 15:10 MIGnews.com
Квартал красных фонарей: инициирован запрет групповых туров
Администрация Амстердама распространила заявление, в котором указала на то, что с 1 апреля будут ограничены туристические туры по кварталу красных фонарей.
В мэрии отметили, что к работницам секс-индустрии нельзя относиться как к туристической достопримечательности. Туры за пределами квартала сохранят, ужесточив правила.
"Такие меры будут способствовать предотвращению неудобств для местных жителей и предпринимателей", - приводит NLTimes
слова заместителя мэра Амстердама.
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