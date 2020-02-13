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Квартал красных фонарей: инициирован запрет групповых туров 14.02 15:10   MIGnews.com

Квартал красных фонарей: инициирован запрет групповых туров

Администрация Амстердама распространила заявление, в котором указала на то, что с 1 апреля будут ограничены туристические туры по кварталу красных фонарей.

В мэрии отметили, что к работницам секс-индустрии нельзя относиться как к туристической достопримечательности. Туры за пределами квартала сохранят, ужесточив правила.

"Такие меры будут способствовать предотвращению неудобств для местных жителей и предпринимателей", - приводит NLTimes слова заместителя мэра Амстердама.


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