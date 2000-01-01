14.02 16:10 MIGnews.com

Япония не отпустила израильтян с лайнера коронавируса

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Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац попросил своего японского коллегу разрешить израильским пассажирам круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в японской Йокогаме, покинуть корабль.В интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" глава МИД признался, что его просьба была отклонена, несмотря на обещание изолировать граждан.В четверг Кац пообещал сделать все возможное, чтобы привезти домой израильтян, а также заявил, что чиновники предпримут все необходимые меры предосторожности, чтобы препятствовать проникновению вируса в Израиль.Тем временем посол Израиля в Японии Яффа Бен-Ари сообщает, что все граждане Израиля, находящиеся на борту лайнера, выглядят вполне здоровыми.Напомним, что карантин будет отменен 19 февраля, через две недели после его вступления в силу. 14 февраля на берег сошли несколько человек с корабля, среди которых пожилые люди.