Япония не отпустила израильтян с лайнера коронавируса
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац попросил своего японского коллегу разрешить израильским пассажирам круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в японской Йокогаме, покинуть корабль.
В интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" глава МИД признался, что его просьба была отклонена, несмотря на обещание изолировать граждан.
В четверг Кац пообещал сделать все возможное, чтобы привезти домой израильтян, а также заявил, что чиновники предпримут все необходимые меры предосторожности, чтобы препятствовать проникновению вируса в Израиль.
Тем временем посол Израиля в Японии Яффа Бен-Ари сообщает, что все граждане Израиля, находящиеся на борту лайнера, выглядят вполне здоровыми.
Напомним, что карантин будет отменен 19 февраля, через две недели после его вступления в силу. 14 февраля на берег сошли несколько человек с корабля, среди которых пожилые люди.