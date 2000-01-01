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Япония не отпустила израильтян с лайнера коронавируса | Фото:14.02 16:10   MIGnews.com

Япония не отпустила израильтян с лайнера коронавируса

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац попросил своего японского коллегу разрешить израильским пассажирам круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в японской Йокогаме, покинуть корабль.

В интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" глава МИД признался, что его просьба была отклонена, несмотря на обещание изолировать граждан.

В четверг Кац пообещал сделать все возможное, чтобы привезти домой израильтян, а также заявил, что чиновники предпримут все необходимые меры предосторожности, чтобы препятствовать проникновению вируса в Израиль.

Тем временем посол Израиля в Японии Яффа Бен-Ари сообщает, что все граждане Израиля, находящиеся на борту лайнера, выглядят вполне здоровыми.

Напомним, что карантин будет отменен 19 февраля, через две недели после его вступления в силу. 14 февраля на берег сошли несколько человек с корабля, среди которых пожилые люди.


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