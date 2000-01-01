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Лидер Судана рассказал об ожиданиях от встречи с Нетаниягу | Фото:14.02 11:04   MIGnews.com

Лидер Судана рассказал об ожиданиях от встречи с Нетаниягу

Председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан надеется, что Израиль вычеркнет африканское государство из списка стра, поддерживающих террор.

Об этом он заявил во время интервью лондонской газете "Аш-Шарк аль Аусат", передает The Times of Israel.

Таким образом он прокомментировал ожидания от встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу в Уганде.

"Такая наша политика поддерживается большинством суданцев, и лишь отдельные группы людей выступают против", – сказал Бурхан.

По его словам, в Судане будет сформирован комитет для обсуждения нормализации отношений.

Встреча Бурхана и Нетаниягу, в ходе которой стороны договорились о нормализации отношений, вызвала горячие споры в Судане. Правительство заявило, что не было заблаговременно уведомлено, пользователи сети накинулись с критикой. В противовес еще одна сторона утверждала, что переговоры улучшат положение Судана с США.

Стоит отметить, высокопоставленный суданский военный эксперт утверждал журналистам, будто встречу Нетаниягу и Бурхана организовали Объединенные Арабские Эмираты. Тем временем, правительство Судана поставило под сомнение возможность быстрой нормализации отношений с Израилем.


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