14.02 09:08 MIGnews.com

Заявления в Израиле о том, что у США нет роли в Сирии - ложь

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон опроверг утверждения заместителя министра Израиля по дипломатическим вопросам Майкла Орена о том, что у США “не участвуют в игре” в Сирии.Орен, в интервью Bloomberg заявил, что у США “практически рычагов воздействия нет на местах в Сирии”.Орен сказал: “Американская часть уравнения - поддерживать нас. Америка не вкладывается в Сирию Она - не в игре”.Тиллерсон опроверг эти заявления: “Соединенные Штаты и силы коалциии , работающей с нами против Исламского Государства сегодня контролируют 30% сирийской территории, контролируют значительную часть населения и контролирует значительную часть сирийских нефтяных месторождений… И поэтому я полагаю, что наблюдение, согласно которому США не играют роли в Сирии - ложь”.