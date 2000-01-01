14.02 08:03 MIGnews.com

Южная Корея оплатит расходы КНДР на участие в ОИ-2018

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Южная Корея объявила о том, что оплатит все расходы Северной Кореи за участие сборной КНДР в Зимних играх в Пхёнчхане. Общая сумма расходов составила 2,86 миллиона долларов. Соответствующее объявление прозвучало в среду, 14 февраля, от министерства объединения страны. Отмечается также, что эти средства Южная Корея выделит из бюджета Комиссии по сотрудничеству с Севером."Финансовая поддержка будет оказана делегации КНДР, а также совместным проектам культурного сотрудничества", - цитирует сообщение информационное агентство ТАСС."Участие северокорейской делегации в Играх представляет хорошую возможность для их мирного проведения, улучшения межкорейских отношений и открывает дверь к миру на Корейском полуострове", - также отмечается в сообщении.Также будет решаться вопрос относительно возмещения расходов КНДР на участие в Паралимпиаде, которая пройдёт в марте.В Южной Корее также отметили, что решение оплатить расходы КНДР не нарушает международные и односторонние санкции, которые были ранее введены в отношении Северной Кореи Соединёнными Штатами на фоне ракетно-ядерных испытаний Пхеньяна, а также отказа Северной Кори приостановить развитие ракетной и ядерной программ.