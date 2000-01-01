14.02 07:51 MIGnews.com

"Потом они начнут проводить бар-мицвы собакам"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Ортодоксы в Кнессете вновь атаковали евреев-реформистов. Так, во время вчерашнего планерного заседания член партии "Яадут а-Тора" Элиезер Мозес назвал последователей прогрессивного иудаизма "клоунами" и отправил их проводить "бар-мицвы собакам".Так, обсуждая в парламенте вопрос прозрачности Фонда наследия Западной Стены, который руководит святыней, депутат-хареди назвал требование представителей либеральных течений иудаизма предоставить им больше прав у Стены Плача не более чем "оправданием" для нанесения вреда святыне и подрывания еврейского религиозного права и гендерного разделения.А о представительницах движения "Женщины Стены" он уничижительно отозвался как о "тех клоунах, которые приходят каждое новолуние". Прежде чем покинуть заседание, он сказал: "Посмотрите, как они выглядят, уничтожая все хорошее"."Позор вам! Что у вас общего со Стеной?" – бросил он реформисткам, добавив, что следующим их шагом станут "бар-мицвы для собак".