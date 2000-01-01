Лапид: я поступил, как любой законопослушный гражданин
Лапид: в правовом государстве человек, против которого выдвинуты такие тяжелые обвинения, большую часть которых он даже не отрицает, не может продолжать руководить страной и нести ответственность за безопасность и благополучие граждан.
"Относительно "дела 1000". Ко мне обратилась полиция и попросила дать свидетельские показания, касающиеся периода, когда я возглавлял министерство финансов.
Как любой законопослушный гражданин, я дал краткие показания, касающиеся попытки расширить "закон Мильчена" - увеличить налоговые льготы для граждан, переезжающих обратно в Израиль, с 10 лет до 20 лет. Я подчеркиваю, что, несмотря на оказываемое на меня давление, я отказался проводить этот закон.
В этом случае, как и в других, "Еш Атид" была и остается последней преградой для коррупции во власти. Единственной альтернативой тем, кто занят только политическими интригами и собой.
Даже если закон не обязывает главу правительства подать в отставку, в правовом государстве человек, против которого выдвинуты такие тяжелые обвинения, большую часть которых он даже не отрицает, не может продолжать руководить страной и нести ответственность за безопасность и благополучие граждан. Нет никакой возможности правильно управлять государством в то время, как против вас выдвинуты такие подозрения".