14.02 07:12 MIGnews.com

Полиция: Нетаниягу требовал и получал взятки

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Полиция Израиля опубликовала официальные рекомендации выдвинуть обвинения в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу.Нетаниягу обвиняют во взяточничестве, нарушении доверия и аферизме.В рекомендациях по делу о подарках (дело 1000) сообщается: “Достаточная доказательная база собрана для того, чтобы подтвердить подозрения в отношении премьер-министра Нетаниягу в принятии взяток, нарушении доверия и мошенничестве”.В рекомендациях по делу Едиот Ахронот (дело 2000): сообщается: “Достаточная доказательная база собрана для того, чтобы подтвердить подозрения в отношении премьер-министра Нетаниягу в требовании взяток, нарушении доверия и мошенничестве”.По делу 1000 ключевым свидетелем является бывший министр финансов Яир Лапид.В начале 2016 года полиция получила материалы из “различных источников” о нарушении доверия и получении различных привилегий и подарков премьер-министром Нетаниягу. Изучение материалов началось в июле 2016. В декабре 2016 юридический советник правительства одобрил начало расследования.Сложное и комплексное расследование проводили детективы управления по борьбе с коррупцией Лахав 433. В рамках расследования собраны 180 показаний от 80 свидетелей и подозреваемых. В дополнение к этому, шесть человек были допрошены за границей.Нетаниягу, согласно данным полиции, с 2007 по 2016 годы получил подарков - сигар, шампанского и украшений на общую сумму миллион шекелей. Подарки на сумму 750 тысяч шекелей были получены от Арнона Мильчана и подарки на сумму 250 тысяч шекелей от Джеймса Паркера.Следователи утверждают, что количество подарков, полученных Нетаниягу, значительно увеличилось с избранием Нетаниягу на пост премьер-министра в 2009 году. Активность Нетаниягу в этот период “прямо или косвенно продвигала бизнес-интересы Мильчана”.Среди прочего, Нетаниягу продвигал закон об отмене налогообложения на срок 10 лет, для вернувшихся в страну израильтян, постоянно проживавших за границей. данная инициатива была заблокирована министерством финансов, указавшим на то, что такой закон противоречит национальным интересам Израиля.Нетаниягу также добивался, используя служебное положение и свои связи с американскими лидерами, продления американской визы для Мильчана, что имело для того очень большое значение.Нетаниягу также подозревается в том, что будучи министром связи добивался слияния компаний Решет и Кешет, в чем, в качестве инвестора, был заинтересован Мильчан.Наконец, Нетаниягу, в качестве премьер-министра, пытался продвинуть проект “автомобиль для всех” - по продаже в Изариле дешевых автомобилей индийского производства Тата. Партнером этого проекта также был Мильчан.По делу 2000 Нетаниягу подозревается в том, что на протяжении трех лет обсуждал с олигархом Нони Мозесом, владельцем Едиот Ахронот. Стороны якобы договорились о “бартере” в рамках которого Мозес обещал более благоприятное освещение деятельности Нетаниягу в своих изданиях, а тот в ответ обещал приостановить бизнес-экспансию главного конкурента Едиот Ахронот - Исраэль Ха-Йом. Полиция утверждает, что стороны предприняли “актуальные шаги” в направлении осуществления описанной сделки.В дополнение к этому премьер-министр выступал в качестве посредника между Мозесом инвесторами, заинтересованными в покупке Едиот Ахронот.Корреспондент радио Галей ЦАХАЛ по делам полиции Хадас Штайф, комментируя обвинения в отношении премьер-министра указала на то, что по каждому из дел против Нетаниягу максимальный срок наказания составляет 10 лет лишения свободы, и суд, как правило, суммирует сроки по подобным делам.