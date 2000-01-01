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Ливан не собирается прислушиваться к советам США | Фото:14.02 21:34   MIGnews.com

Ливан не собирается прислушиваться к советам США

Правительство Ливана собирается отклонить любые предложения от США по урегулированию пограничного конфликта с Израилем, которые официально представит госсекретарь США Рекс Тиллерсон завтра по прилету в Бейрут.

Об этом в среду, 14 февраля сообщает офис президента Ливана.

По словам представителей ливанской власти, вмешательство Соединенных Штатов нарушает суверенные права территории Ливана.

Главными причинами недовольства Ливана являются строительство Израилем стены на границе между странами, и угроза проектам по разведке нефти и газа на территории, которая формально принадлежит Ливану.

По данным официальных источников, Белому дому придется отказаться от дальнейшего вмешательства в спор, если власти Бейрута откажутся от предложений США.
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