14.02 20:51 MIGnews.com

"Израиль правильно сделал, когда атаковал Сирию"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В ходе заседания Совета безопасности ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке постпред США Никки Хейли выступила перед членами Совета Безопасности, заступившись за Израиль, который, по ее мнению, оправданно атаковал Сирию в ответ на провокации Ирана.Об этом в среду, 14 февраля сообщает радиостанция "Кан Бет"."Боевики, поддерживаемые Ираном на юге Сирии, запустили дрон на израильскую территорию. Это была вопиющая и беспочвенная эскалация", - заявила Хейли."Иран в очередной раз сделал то, чем он занимается – рискнул устроить конфликт и испытал волю его соседей и противников противостоять его агрессии", - отметила представительница США.По ее словам, Израиль справедливо принял меры для самозащиты.Хейли подчеркнула, что Соединенные Штаты всегда будут поддерживать Израиль, когда тот столкнется с провокациями Ирана, "Хизбаллы" или режима Асада".