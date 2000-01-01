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`Израиль правильно сделал, когда атаковал Сирию` | Фото:14.02 20:51   MIGnews.com

"Израиль правильно сделал, когда атаковал Сирию"

В ходе заседания Совета безопасности ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке постпред США Никки Хейли выступила перед членами Совета Безопасности, заступившись за Израиль, который, по ее мнению, оправданно атаковал Сирию в ответ на провокации Ирана.

Об этом в среду, 14 февраля сообщает радиостанция "Кан Бет".

"Боевики, поддерживаемые Ираном на юге Сирии, запустили дрон на израильскую территорию. Это была вопиющая и беспочвенная эскалация", - заявила Хейли.

"Иран в очередной раз сделал то, чем он занимается – рискнул устроить конфликт и испытал волю его соседей и противников противостоять его агрессии", - отметила представительница США.

По ее словам, Израиль справедливо принял меры для самозащиты.

Хейли подчеркнула, что Соединенные Штаты всегда будут поддерживать Израиль, когда тот столкнется с провокациями Ирана, "Хизбаллы" или режима Асада".
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