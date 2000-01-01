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США продолжат финансировать Иорданию | Фото:14.02 20:34   MIGnews.com

США продолжат финансировать Иорданию

Соединенные Штаты предоставят Иордании помощь на общую сумму порядка 6 миллиардов долларов.

Об этом в среду, 14 февраля заявил министр иностранных дел королевства Айман ас-Сафади на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Аммане, передает Associated Press.

По словам Тиллерсона, это – "сигнал для всего остального мира, что партнерство США и Иордании прочно, как никогда".

"Мы подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому Соединенные Штаты предоставят Иордании около 6 млрд долларов помощи в течение пяти лет", — сказал он. Как указал Тиллерсон, поддержка королевства Вашингтоном увеличилась почти на четверть.

"Мы обязуемся ежегодно выделять 1,2 млрд долларов помощи Иордании", — отметил он.

"Подписанный Меморандум о договоренности подчеркивает ключевую роль Иордании в помощи по поддержке и защите региональной стабильности и целей Соединенных Штатов, как глобальная кампания по уничтожению ИГ, сотрудничество в борьбе с терроризмом, а также экономическое развитие", - добавил Госсекретарь США.

Приветствуя Тиллерсона в своем дворце в Аммане, король Иордании Абдалла II отметил позицию секретаря в достижении нынешнего соглашения. "Спасибо, потому что я знаю, что вы сыграли в этом очень важную роль", - цитирует издание слова короля.

Напомним, два месяца назад, президент США Дональд Трамп пригрозил урезать финансирование Иордании, которая проголосовала в ООН за осуждение нового статуса Иерусалима в качестве столицы Израиля.
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