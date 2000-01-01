14.02 19:24 MIGnews.com

Ципи Хотовели призвала полицию оставить в покое Нетаниягу

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Заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовели ( "Ликуд" ) прокомментировала обвинения полиции в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.Выступая сегодня в Кнессете, она призвала полицию оставить в покое Нетаниягу, которого выбрал народ, несмотря на все его пороки.Об этом в среду, 14 февраля сообщает Arutz Sheva."Все говорят о морали и ценностях, о верховенстве закона, но главное правило закона Израиля в том, чтобы уважать выбор народа", - отметила Хотовели."Вы, израильские избиратели, выбрали Нетаниягу и партию "Ликуд" в качестве руководителей Государства Израиль на демократичных выборах. Такова была воля большинства израильтян", - заявила политик.По ее словам, главная причина обвинений в адрес Нетаниягу со стороны законодателей – желание свергнуть нынешнее правительство в обход израильского закона."Да, мы все хотим, чтобы общественные деятели Израиля имели чистые руки, и мы все хотим чистых выборов, но мы должны помнить, что когда мы обсуждаем серьезные обвинения, такие как взяточничество, должны быть реальные доказательства, чтобы кого-то обвинять. Если вы говорите о принятии подарков от друзей, возникает огромный вопрос о том, есть ли у полиции фактические доказательства того, что это подкуп, в классическом смысле получения чего-то взамен. Я думаю, всем нам ясно, какова правда", - добавила заместитель министра иностранных дел.