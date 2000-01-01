14.02 19:09 MIGnews.com

Либерман: "Иран давным-давно объявил нам войну"

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Израиль делает все возможное, чтобы защитить себя от действий Сирии и Ирана, которые не первый раз несут угрозу еврейскому государство.Об этом в среду, 14 февраля заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман в ходе выступления на ежегодной конференции в Тель-Авиве."Иран давным-давно объявил нам войну. Высшие эшелоны Тегерана хотят уничтожить сионизм, они даже не скрывают свое желание стереть Государство Израиль с лица земли", - утверждает Либерман."Иран также сражается через своих посредников: "Хизбаллу", Исламский джихад, а теперь ХАМАС, и, конечно же, сирийский режим. Эта ежедневная война касается не только военных действий, она представляет собой сущность международного терроризма, и мы делаем все, чтобы обеспечить безопасность Израиля", - отметил политик.По его словам, Израиль вправе делать все необходимое для своей защиты.