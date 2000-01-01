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Кувейт окажет большую финансовую помощь Ираку | Фото:14.02 18:28   MIGnews.com

Кувейт окажет большую финансовую помощь Ираку

В Кувейте завершилась трехдневная конференция, целью которой стал сбор средств на восстановление Ирака после войны с террористической группировкой "Исламское государство".

В соответствии с заключенной договоренностью, Ирак сможет получить один миллиард долларов в форме займов, предоставленных на выгодных условиях, и еще столько же денег – в форме прямых инвестиций.

Об этом заявил шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, принявший участие в саммите, передает в среду, 14 февраля агентство Associated Press.

Издание отмечает, что целью саммита является привлечение и сбор денежных средств для восстановления экономики и важных инфраструктурных объектов Ирака, серьезно пострадавшего в ходе войны против Исламского государства.

По словам кувейтского шейха, Ираку необходимы 88 миллиардов долларов, причем четверть этой суммы – немедленно.

Однако международное сообщество не спешит выделять подобную сумму. Главная причина – широко распространенная в Ираке коррупция. В международном рейтинге Ирак занимает десятое место с конца.

Отметим, что в мероприятии, проходившем под эгидой ООН, Евросоюза и Всемирного банка реконструкции и развития, приняли участие 67 государств и неправительственных организаций, в том числе - гуманитарных.
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