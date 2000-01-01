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МИД Сирии: Мы будем сбивать все вражеские самолеты | Фото:14.02 18:09   MIGnews.com

МИД Сирии: Мы будем сбивать все вражеские самолеты

Заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад прокомментировал инцидент, произошедший в минувшие выходные, в котором был сбит израильский самолет F-16.

"ПВО будут сбивать не только израильские, но и все вражеские самолеты". "Небо Сирии надежно закрыто, у нас имеются эффективные системы противовоздушной обороны, которые поразили множество израильских ракет", - подчеркнул замглавы МИД, передает в среду, 14 февраля Ynet.

Мекдад подчеркнул, что Сирия больше не обладает химоружием, поскольку передала все имеющиеся у нее запасы Организации по запрещению химического оружия.

"Все химические боеприпасы и материалы, которые ранее находились у Сирии, были переданы ОЗХО, а затем уничтожены на кораблях в странах Запада", — отметил он.

Напомним, 10 февраля при отражении израильского ракетного удара сирийскими зенитчиками был сбит истребитель F-16, оба пилота получили ранения, но успели катапультироваться.
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