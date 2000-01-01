Иран обвинил Запад в шпионаже при помощи ящериц

Западные шпионы использовали рептилий для шпионажа за иранской программой создания ядерного оружия.
Об этом заявил бывший глава Генерального штаба вооруженных сил Ирана Хассан Фирузабади, передает в среду, 14 февраля агентство France-Presse.
Свое заявление он сделал, комментируя арест группы экологов в январе 2018 года, уточняет издание.
Отвечая на вопросы об аресте экологических активистов в Иране, Фирузабади сказал, что на Западе есть длинная история использования туристов, любителей природы и активистов защиты окружающей среды в качестве шпионов.
По его словам, эти люди часто выбирали странные маршруты, а в их багаже обнаруживалось "множество пустынных видов рептилий, таких как ящерицы и хамелеоны".
Генерал утверждает, что кожа этих рептилий накапливает радиоактивное излучение, и их изучение позволяет получить информацию о районах ядерной активности.
"Несколько лет назад в Иран прибыли люди якобы для того, чтобы собирать помощь для Палестины. У них были найдены обитающие в пустыне ящерицы и хамелеоны. Мы выяснили, что кожа этих рептилий притягивает ядерное излучение, таким образом они могут установить местонахождение атомных рудников и реакторов", — отметил Фирузабади, занимающий в настоящее время должность главного военного советника верховного руководителя Исламской Республики.
Напомним, три дня назад в иранской тюрьме скончался известный ученый и экологический активист Кавуса Сейеда-Эмами, имевший гражданство Ирана и Канады. Эмами был арестован 24 января. По официальной версии, он признался в сборе и передаче информации за рубеж, а затем покончил с собой в тюремной камере.
Представители иранского университетского сообщества направили президенту Хасану Рухани письмо, в котором подвергли сомнению официальную версию смерти ученого. Семья Эмами потребовала провести судебно-медицинскую экспертизу.