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Иран обвинил Запад в шпионаже при помощи ящериц | Фото:14.02 17:24   MIGnews.com

Иран обвинил Запад в шпионаже при помощи ящериц

Западные шпионы использовали рептилий для шпионажа за иранской программой создания ядерного оружия.

Об этом заявил бывший глава Генерального штаба вооруженных сил Ирана Хассан Фирузабади, передает в среду, 14 февраля агентство France-Presse.

Свое заявление он сделал, комментируя арест группы экологов в январе 2018 года, уточняет издание.

Отвечая на вопросы об аресте экологических активистов в Иране, Фирузабади сказал, что на Западе есть длинная история использования туристов, любителей природы и активистов защиты окружающей среды в качестве шпионов.

По его словам, эти люди часто выбирали странные маршруты, а в их багаже обнаруживалось "множество пустынных видов рептилий, таких как ящерицы и хамелеоны".

Генерал утверждает, что кожа этих рептилий накапливает радиоактивное излучение, и их изучение позволяет получить информацию о районах ядерной активности.

"Несколько лет назад в Иран прибыли люди якобы для того, чтобы собирать помощь для Палестины. У них были найдены обитающие в пустыне ящерицы и хамелеоны. Мы выяснили, что кожа этих рептилий притягивает ядерное излучение, таким образом они могут установить местонахождение атомных рудников и реакторов", — отметил Фирузабади, занимающий в настоящее время должность главного военного советника верховного руководителя Исламской Республики.

Напомним, три дня назад в иранской тюрьме скончался известный ученый и экологический активист Кавуса Сейеда-Эмами, имевший гражданство Ирана и Канады. Эмами был арестован 24 января. По официальной версии, он признался в сборе и передаче информации за рубеж, а затем покончил с собой в тюремной камере.

Представители иранского университетского сообщества направили президенту Хасану Рухани письмо, в котором подвергли сомнению официальную версию смерти ученого. Семья Эмами потребовала провести судебно-медицинскую экспертизу.
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