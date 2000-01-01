Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







` `Еш Атид` - последняя преграда для коррупции` | Фото:14.02 16:21   MIGnews.com

" "Еш Атид" - последняя преграда для коррупции"

Яир Лапид, глава партии "Еш Атид" ответил на критику со стороны главы правительства Биньямина Нетаниягу и председателя коалиции Давида Амсалема в связи с показаниями, которые он дал по одному из ведущихся против премьер-министра дел.

"Я слышал главу правительства и его компанию, которые вчера посмели заявить, что есть и другая возможность. Они считают, что от полиции, расследующей дело о коррупции, можно утаить правду. Не нужно нам угрожать. Нам нельзя угрожать. Мы не позволим вам превратить страну в место, в котором честные люди боятся сказать правду. То, что называется "законом Мильчена" я отказался проводить. Я отказался, несмотря на давление. Я отказался, потому, что работаю на благо граждан страны, только для них. А не для олигархов и не на благо интересов политиков, какими бы высокопоставленными они не были. Сегодня печальный день для страны, глава правительства которой обвиняется в уголовных преступлениях. Вместе с этим, премьер-министр должен продемонстрировать национальную ответственность. Нельзя одновременно быть и главой правительства, и министром здравоохранения, и министром иностранных дел, в тот период, когда ты тратишь свое время на встречи и консультации с адвокатами и заявлениями для СМИ. Нельзя представлять нас на мировой арене, когда каждый иностранный лидер знает, что ты обвиняешься в тяжких уголовных преступлениях. Ради граждан страны, для их блага, премьер-министр должен подать в отставку. И я призываю юридического советника правительства ускорить принятие решения – подавать или нет против премьер-министра обвинение", - заявил лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:15
В Малайзии родился козел-циклоп
21:51
ПА: Мирное соглашение не должно подчиняться монополии США
21:34
Ливан не собирается прислушиваться к советам США
20:34
США продолжат финансировать Иорданию
20:04
У Boeing 777 над Тихим океаном развалился двигатель
19:24
Ципи Хотовели призвала полицию оставить в покое Нетаниягу
19:09
Либерман: "Иран давным-давно объявил нам войну"
18:51
Париж: пьяный мужчина ранил ножом пятерых прохожих
18:28
Кувейт окажет большую финансовую помощь Ираку
18:09
МИД Сирии: Мы будем сбивать все вражеские самолеты
17:57
Аббас: Палестина вместе с Россией в борьбе с терроризмом
17:24
Иран обвинил Запад в шпионаже при помощи ящериц
17:11
Глава РПЦ назвал условие для мира в Израиле
16:14
Либерман: Нетаниягу может оставаться на своем посту
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus