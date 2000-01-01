14.02 16:21 MIGnews.com

" "Еш Атид" - последняя преграда для коррупции"

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Яир Лапид, глава партии "Еш Атид" ответил на критику со стороны главы правительства Биньямина Нетаниягу и председателя коалиции Давида Амсалема в связи с показаниями, которые он дал по одному из ведущихся против премьер-министра дел."Я слышал главу правительства и его компанию, которые вчера посмели заявить, что есть и другая возможность. Они считают, что от полиции, расследующей дело о коррупции, можно утаить правду. Не нужно нам угрожать. Нам нельзя угрожать. Мы не позволим вам превратить страну в место, в котором честные люди боятся сказать правду. То, что называется "законом Мильчена" я отказался проводить. Я отказался, несмотря на давление. Я отказался, потому, что работаю на благо граждан страны, только для них. А не для олигархов и не на благо интересов политиков, какими бы высокопоставленными они не были. Сегодня печальный день для страны, глава правительства которой обвиняется в уголовных преступлениях. Вместе с этим, премьер-министр должен продемонстрировать национальную ответственность. Нельзя одновременно быть и главой правительства, и министром здравоохранения, и министром иностранных дел, в тот период, когда ты тратишь свое время на встречи и консультации с адвокатами и заявлениями для СМИ. Нельзя представлять нас на мировой арене, когда каждый иностранный лидер знает, что ты обвиняешься в тяжких уголовных преступлениях. Ради граждан страны, для их блага, премьер-министр должен подать в отставку. И я призываю юридического советника правительства ускорить принятие решения – подавать или нет против премьер-министра обвинение", - заявил лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.