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НДИ: Сделка между ортодоксами и Арабским списком недопустима | Фото: пресс-служба НДИ15.02 06:22   MIGnews.com

НДИ: Сделка между ортодоксами и Арабским списком недопустима

Председатель парламентской фракции партии "Наш дом Израиль" Роберт Илатов направил министру туризма Яриву Левину обращение, в котором потребовал остановить продвижение законопроекта о расширении полномочий религиозных судов, представленный ультраортодоксальными партиями.

Он также потребовал созыва специальной комиссии, в которой, в соответствии с коалиционным договором должны рассматриваться все законопроекты, касающиеся отношений между религией и государством. Глава парламентской фракции НДИ назвал скандальной и недопустимой сделку, которую ультраортодоксальные фракции заключили с Объединенным арабским списком в целях продвижения упомянутого закона.

"В случае, если продвижение данного законопроекта не будет остановлено, фракция НДИ будет считать себя свободной от соблюдения коалиционной дисциплины в отношении этого закона", - написал Роберт Илатов.

В свою очередь депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Одед Форер заявил в ходе сегодняшнего заседания комиссии по законодательству, что закон о расширении полномочий религиозных судов нарушает статус-кво точно так же, как и закон о закрытии магазинов в субботу. По словам депутата, при всем уважении к еврейскому праву, данный законопроект вступает в противоречие с самой сионистской идеей и государственными устоями, сложившимися за 70 лет, создавая параллельную юридическую систему.
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