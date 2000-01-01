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Глава РПЦ назвал условие для мира в Израиле | Фото: patriarchia.ru14.02 17:11   MIGnews.com

Глава РПЦ назвал условие для мира в Израиле

Сохранение особого статуса Иерусалима и гарантии для разных религий - главное условие для сохранения мира на этих землях, уверен глава Русской православной церкви патриарх Кирилл.

"Убежден, что ключ к умиротворению на землях библейской истории находится в урегулировании отношений между Палестиной и Израилем. Прочный мир может быть достигнут только посредством переговоров с учетом интересов двух сторон при понимании того, что должен быть сохранен особый статус Иерусалима и были бы прочно гарантированы достойные условия для совершения религиозной деятельности", - заявил он на встрече с председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом, которая состоялась 14 февраля в Даниловом монастыре.

Как сообщает ТАСС, патриарх Кирилл напомнил, что придает большое значение отношениям "государства Палестина" и РПЦ в связи с тем, что ее посещает множество православных паломников.

"Святая земля всегда в центре нашего сердца, это место связано с главными событиями священной истории, поэтому все, что там происходит, привлекает наше пристальное внимание", - отметил он.
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