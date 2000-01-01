14.02 15:06 MIGnews.com

Гафни: Альшейх должен уйти в отставку

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Глава комитета Кнессета по финансам Моше Гафни (Яадут А-Тора) атаковал начальника израильской полиции Рони Альшейха.Гафни заявил, что Альшейх не мог давать интервью Илане Даян в программе Увда за день до того, как полиция намеревалась опубликовать рекомендации по делу Нетаниягу, и обвинить в прямом эфире премьера в том, что тот подослал детективов к следователям.Гафни заявил: “Комиссар полиции должен быть сам секретным человеком, человеком, который вообще не говорит. Мы должны верить в то, что у него нет своей агенды. И тут начальник полиции и сам идет к журналистам и начинает им рассказывать подробности расследования. С моей точки зрения, он должен был уйти на следующий день после трансляции программы Увда. Лицемер дает интервью… Это - пересечение красной черты. Только в диктаторском государстве он может оставаться на своем посту после подобного интервью”.