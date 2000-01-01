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Беннет: Премьер не должен принимать подарки у миллиардеров | Фото: Ави Охайон, GPO14.02 14:25   MIGnews.com

Беннет: Премьер не должен принимать подарки у миллиардеров

Довольно своеобразно министр просвещения Израиля Нафтали Беннет поддержал премьер-министра Биньямина Нетаниягу на фоне полицейских рекомендаций предъявить последнему обвинения в коррупции.

"Будучи членом двух правительств Нетаниягу, я могу подтвердить, что премьер-министр руководит государственными делами надлежащим и компетентным образом. И я не сомневаюсь, что он никогда не навредит безопасности Израиля ради интересов третьей стороны. Кто-то утверждает, что премьер-министр не может управлять страной, находясь под давлением расследований, но я так не считаю", - заявил глава "Еврейского дома" на конференции представителей местных властей.

В то же время он отметил и то, что в отдельных вопросах Биньямин Нетаниягу вел себя неподобающе.

"У премьер-министра в Израиле есть еще одна миссия – служить личным примером для израильского общества в целом и для израильской молодежи в частности. Премьер-министру не надо быть идеальным или вести аскетичный образ жизни, но он должен быть тем, по кому можно сказать: "Вот как надо себя вести". К сожалению, столь длительное и масштабное получение подарков не соответствует этим ожиданиям граждан Израиля. Лидер Еврейского государства просто не должен принимать такие подарки от миллиардеров", - добавил Беннет, отметив, что это может привить молодежи неверные ценности.

Напомнив о том факте, что Израиль остается государством верховенства права, министр констатировал, что презумпция невиновности распространяется и на премьер-министра.

"В свете этого я решил дождаться решения юридического советника правительства Авихая Мандельблита. Я доверяю честности и непреклонности советника и его команды. Что касается аспекта ценностей, общественность примет решение в день выборов.

Государство Израиль не является коррумпированным государством. Мы будем продолжать работать для граждан Израиля, руководя государственными делами, которые не зависят от того или иного человека, потому что у нас нет другой страны", - резюмировал Нафтали Беннет.
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