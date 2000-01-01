14.02 14:29 MIGnews.com

Амсалем: перед нами - попытка путча

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Глава коалиции Давид Амсалем обрушился с резкой критикой на израильскую полицию и оскорблениями - на лидера Еш Атид Яира Лапида.Амсалем обвинил полицию в том, что та пытается “совершить путч”. Амсалем сказал: “Израильская полиция совершила нелигитимный шаг - изменение власти в Государстве Израиль. Это вещи, которые невозможно сделать при демократическом режиме”.Амсалем также обозвал Яира Лапида “штинкером” и “ябедой”: "Когда Мильчен был его другом, он работал на него. Великого святого из него не вышло".