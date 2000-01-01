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Звонок Путина остановил ирано-израильскую войну |14.02 15:36   MIGnews.com

Звонок Путина остановил ирано-израильскую войну

Газета Al-Arabi al-Jadid сообщает, что российский президент Владимир Путин “одним телефонным звонком остановил неизбежную ирано-израильскую войну”.

Война могла вспыхнуть после того, как сирийские средства ПВО утром 10 февраля сбили израильский самолет F-16.

Газета пишет, что телефонный звонок Путина израильскому премьер-министру Биньямину Нетаниягу “был решающим и судьбоносным, потому что немедленно остановил эскалацию”.

Газета приходит к заключению о том, что Путин сумел “предложить взаимоприемлемое решение” для обеих сторон. Таким образом, пишет издание “стабильность, установившаяся в регионе после телефонного разговора между Нетаниягу и Путиным еще раз показала, кто реально принимает решения на Ближнем Востоке”.
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