14.02 15:36 MIGnews.com

Звонок Путина остановил ирано-израильскую войну

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Газета Al-Arabi al-Jadid сообщает, что российский президент Владимир Путин “одним телефонным звонком остановил неизбежную ирано-израильскую войну”.Война могла вспыхнуть после того, как сирийские средства ПВО утром 10 февраля сбили израильский самолет F-16.Газета пишет, что телефонный звонок Путина израильскому премьер-министру Биньямину Нетаниягу “был решающим и судьбоносным, потому что немедленно остановил эскалацию”.Газета приходит к заключению о том, что Путин сумел “предложить взаимоприемлемое решение” для обеих сторон. Таким образом, пишет издание “стабильность, установившаяся в регионе после телефонного разговора между Нетаниягу и Путиным еще раз показала, кто реально принимает решения на Ближнем Востоке”.