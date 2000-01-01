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Иранский ответ Тиллерсону: США должны убраться из Сирии 14.02 14:01   MIGnews.com

Иранский ответ Тиллерсону: США должны убраться из Сирии

Али Акбар Велайяти, советник духовного лидера исламской республики Ирана аятоллы Али Хаменеи ответил на требование госсекретаря США Рекса тиллерсона о выводе иранских сил из Сирии.

"Наша точка зрения, и, как я полагаю, точка зрения большей части международного сообщества, что присутствие Ирана в этих странах не помогает, не привносит стабильности и не обеспечивает безопасность граждан. Мы просим Иран отозвать свои силы и отправить их домой. Именно это мы считаем верным путем для будущего", - констатировал госсекретарь США.

Велайяти заявил: "Наше присутствие в Сирии легитимно. Соединенные Штаты должны убраться с сирийской территории".
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