Иранский ответ Тиллерсону: США должны убраться из Сирии
Али Акбар Велайяти, советник духовного лидера исламской республики Ирана аятоллы Али Хаменеи ответил на требование госсекретаря США Рекса тиллерсона о выводе иранских сил из Сирии.
"Наша точка зрения, и, как я полагаю, точка зрения большей части международного сообщества, что присутствие Ирана в этих странах не помогает, не привносит стабильности и не обеспечивает безопасность граждан. Мы просим Иран отозвать свои силы и отправить их домой. Именно это мы считаем верным путем для будущего", - констатировал госсекретарь США.
Велайяти заявил: "Наше присутствие в Сирии легитимно. Соединенные Штаты должны убраться с сирийской территории".