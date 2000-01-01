14.02 13:55 MIGnews.com

Ципи Ливни - союзникам Нетаниягу: заставьте его уйти

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Ципи Ливни, лидер партии Ха-Тнуа: "Тяжело было узнать, насколько глубока коррупция. Радует лишь, что полиция делает свою работу профессионально, невзирая на лица и на должности, строго следуя требованиям закона для того, чтобы искоренить коррупцию во власти. Это трудный день для сторонников Нетаниягу. Я не являюсь его сторонницей, между нами имеют место глубокие разногласия, но даже спор следует вести людям с чистыми руками.С юридической точки зрения юридический советник правительства вынесет решение, подавать ли обвинительное заключение против премьер-министра. Но уже сегодня суд общества требует от премьер-министра уйти в отставку. Нетаниягу не может оставаться на должности премьер-министра и пользуясь своими властными полномочиям, продолжать разрушать органы охраны правопорядка и судебную систему.И в прошлом были высокопоставленные общественные деятели, против которых полиция рекомендовала подать обвинительные заключения, но никогда в стране не было ситуации, когда премьер-министр, подозреваемый во взяточничестве, лично возглавляет борьбу против органов охраны правопорядка. Необходимо, чтобы премьер-министр объявил об уходе со своего поста. Поскольку сам он не делает этого, я обращаюсь к его коалиционным партнерам - заставьте Нетаниягу уйти!"