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Эрдан о рекомендациях против Нетаниягу: поддерживаю полицию 14.02 13:43   MIGnews.com

Эрдан о рекомендациях против Нетаниягу: поддерживаю полицию

Министр безопасности Израиля Гилад Эрдан прокомментировал публикацию рекомендаций полиции о вынесении обвинительного заключения в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Эрдан заявил: “Я поддерживаю израильскую полицию и правоохранительные органы. Но я точно также поддерживаю премьер-министра, на которого, как и на любого гражданина распространяется презумпция невиновности”.

Эрдан добавил: “Нетаниягу должен управлять страной в один из самых сложных периодов ее истории. Я рекомендую всем проявлять терпение и сдержанность до тех пор пока юридический советник правительства не примет решения”.
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