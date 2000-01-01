14.02 13:43 MIGnews.com

Эрдан о рекомендациях против Нетаниягу: поддерживаю полицию

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Министр безопасности Израиля Гилад Эрдан прокомментировал публикацию рекомендаций полиции о вынесении обвинительного заключения в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу.Эрдан заявил: “Я поддерживаю израильскую полицию и правоохранительные органы. Но я точно также поддерживаю премьер-министра, на которого, как и на любого гражданина распространяется презумпция невиновности”.Эрдан добавил: “Нетаниягу должен управлять страной в один из самых сложных периодов ее истории. Я рекомендую всем проявлять терпение и сдержанность до тех пор пока юридический советник правительства не примет решения”.