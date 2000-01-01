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Ави Габай атаковал босса и благодетеля - Кахлона 14.02 12:44   MIGnews.com

Ави Габай атаковал босса и благодетеля - Кахлона

Глава партии Авода беспрецедентно жестко атаковал своего бывшего босса, человека, назначившего его министром в правительстве Нетаниягу, лидера партии Кулану Моше Кахлона.

Габай заявил, что Кахлон предпочитает “кресло в правительстве правде”.

Габай заявил: “Я думаю что Кахлон и Беннет обязаны встать и расформировать правительство. С моральной точки зрения, они обязаны расформировать правительство, но они не делают этого - вы ведь понимаете, сидеть в правительственном кресле так удобно, работа очень хорошая, очень интересная”.

Габай добавил: “К сожалению то, что делают лидеры коалиции - они поддерживают атаку Нетаниягу против верховенства закона, вот что они делают. Они атакуют верховенство закона, и это запрещено им делать”.
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