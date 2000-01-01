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Аббас: Палестина вместе с Россией в борьбе с терроризмом 14.02 17:57   MIGnews.com

Аббас: Палестина вместе с Россией в борьбе с терроризмом

Председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас сделал заявление относительно борьбы палестинцев с терроризмом. Абу-Мазен убеждён, что "Палестина стоит в одном ряду с Россией и другими странами в борьбе с терроризмом". такое заявление прозвучало от Аббаса в ходе его встречи с патриархом Кириллом.

"От рук террористов погибло невероятное количество людей. Хочу заверить, что мы как представители Палестины стоим в одном ряду с международными силами, с теми странами, которые прилагают усилия по установлению безопасности на Ближнем Востоке, в том числе с РФ... С терроризмом должны бороться во каждом уголке мира", — заявил он.

"Мы придерживаемся того же принципа, поэтому в последние годы мы заключили около 33 соглашений с 38 странами. Соглашения посвящены борьбе и терроризмом и экстремизмом", — добавил Аббас.
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