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Биби: Доклад полиции - искаженный, экстремистский и дырявый 14.02 11:22   MIGnews.com

Биби: Доклад полиции - искаженный, экстремистский и дырявый

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил на конференции представителей местных властей в Ганей Тааруха в Тель-Авиве.

Нетаниягу заверил собравшихся: “Я хочу, чтобы все вы знали - коалиция стабильна, никто не собирается уходить и нынешнее правительство будет работать до конца каденции на благо граждан Израиля”.

Нетаниягу заявил, что вынужден говорить о рекомендациях полиции.





Премьер сказал: “Доклад полиции - искаженный, экстремистский и дырявый , как швейцарский сыр.

Доклад раздувает сумму подарков в экстремальной степени, и создает впечатление о каких-то диких расходах, которые вообще не имеют отношения ко мне - все ради того, чтобы получить “волшебную цифру”.

Он искажает мою личную дружбу, начавшуюся почти 20 лет назад. Двусторонние отношения, в которых были подарки с обеих сторон. Меня обвиняют в том, что я действовал в пользу Мильчена. Я был тем, кто действовал ради отмены монополии Мильчена на импорт автомобилей и запчастей к автомобилям.

После этого я действовал ради закрытия 10-го канала, в результате чего акции Мильчена стоили ноль. И меня обвиняют после этого в том, что я действовал в интересах Мильчена?

Я действую согласно принципам того, что хорошо для израильского общества и для израильского рынка, а не для выгоды того или иного человека. Во всех моих действиях в качестве главы правительства, за исключением американской визы, я работал против интересов Мильчена, а не в его интересах.

Лапид рассказывает о том, что его допрашивали, и меня тоже спрашивали в связи с этим. Я сказал, что не действовал в интересах Мильчена. И теперь Лапид, спустя полтора года, оказался ключевым свидетелем. Тот самый Лапид, который поклялся меня свергнуть любой ценой, тот самый Лапид, являющийся близким другом Мильчена, тот Лапид, который работал у Мильчена и который обсуждал с ним его дела, будучи министром финансов

Я пытаюсь понять, что произошло бы, если бы я действовал как он. Меня бы уже семь раз допросили с пристрастием - но тут мир поставлен с ног на голову, и как только Лапид произнес магическое слово Нетаниягу, я получаю рекомендации полиции, а Лапид - аплодисменты”.
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