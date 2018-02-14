14.02 11:22 MIGnews.com

Биби: Доклад полиции - искаженный, экстремистский и дырявый

נתניהו תוקף את לפיד בוועידת השלטון המקומי: "אותו אחד שהבטיח להפיל אותי ועסק בענייני מילצ'ן - הוא הופך לעד מרכזי?" • לידיעה המלאה >> https://t.co/ZUxb5KVCe8 pic.twitter.com/UJgupRfIoL — חדשות עשר (@news10) February 14, 2018

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил на конференции представителей местных властей в Ганей Тааруха в Тель-Авиве.Нетаниягу заверил собравшихся: “Я хочу, чтобы все вы знали - коалиция стабильна, никто не собирается уходить и нынешнее правительство будет работать до конца каденции на благо граждан Израиля”.Нетаниягу заявил, что вынужден говорить о рекомендациях полиции.Премьер сказал: “Доклад полиции - искаженный, экстремистский и дырявый , как швейцарский сыр.Доклад раздувает сумму подарков в экстремальной степени, и создает впечатление о каких-то диких расходах, которые вообще не имеют отношения ко мне - все ради того, чтобы получить “волшебную цифру”.Он искажает мою личную дружбу, начавшуюся почти 20 лет назад. Двусторонние отношения, в которых были подарки с обеих сторон. Меня обвиняют в том, что я действовал в пользу Мильчена. Я был тем, кто действовал ради отмены монополии Мильчена на импорт автомобилей и запчастей к автомобилям.После этого я действовал ради закрытия 10-го канала, в результате чего акции Мильчена стоили ноль. И меня обвиняют после этого в том, что я действовал в интересах Мильчена?Я действую согласно принципам того, что хорошо для израильского общества и для израильского рынка, а не для выгоды того или иного человека. Во всех моих действиях в качестве главы правительства, за исключением американской визы, я работал против интересов Мильчена, а не в его интересах.Лапид рассказывает о том, что его допрашивали, и меня тоже спрашивали в связи с этим. Я сказал, что не действовал в интересах Мильчена. И теперь Лапид, спустя полтора года, оказался ключевым свидетелем. Тот самый Лапид, который поклялся меня свергнуть любой ценой, тот самый Лапид, являющийся близким другом Мильчена, тот Лапид, который работал у Мильчена и который обсуждал с ним его дела, будучи министром финансовЯ пытаюсь понять, что произошло бы, если бы я действовал как он. Меня бы уже семь раз допросили с пристрастием - но тут мир поставлен с ног на голову, и как только Лапид произнес магическое слово Нетаниягу, я получаю рекомендации полиции, а Лапид - аплодисменты”.