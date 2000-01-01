14.02 10:26 MIGnews.com

Макрон сказал, когда Франция ударит ракетами по Сирии

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что его страна готова при необходимости нанести удар по объектам в Сирии. К таким мерам Франция готова в том случае, если станет достоверно установлен факт использования Дамаском химического оружия."В том, что касается химоружия, ранее я установил „красную линию“. И сейчас я ясно хочу подтвердить, что буду ее придерживаться. Если мы получим неопровержимые доказательства того, что запрещенное договорами химическое оружие было использовано, мы нанесем удары по местам, откуда это оружие было взято, а также по объектам, в которых эти атаки организовывались", - заявил глава государства.Макрон также отметил, что несмотря на то, что на сегодняшний день точно не известно, был ли зафиксирован факт использования химоружия, Франция будет крайне пристально следить за ситуацией в Сирии."На сегодняшний день наши спецслужбы, наши вооруженные силы не обладают доказательствами того, что запрещенные соглашениями химические вещества были применены против мирных граждан. Но, конечно, мы крайне внимательно следим за происходящим", - отметил президент.Макрон также сообщил о том, что он лично обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предупредить Дамаск о том, что Париж внимательно наблюдает за всем происходящем в регионе, а, в частности, за фактом применения химического оружия.