Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Макрон: Франция готова нанести удар по Сирии 14.02 10:26   MIGnews.com

Макрон сказал, когда Франция ударит ракетами по Сирии

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что его страна готова при необходимости нанести удар по объектам в Сирии. К таким мерам Франция готова в том случае, если станет достоверно установлен факт использования Дамаском химического оружия.

"В том, что касается химоружия, ранее я установил „красную линию“. И сейчас я ясно хочу подтвердить, что буду ее придерживаться. Если мы получим неопровержимые доказательства того, что запрещенное договорами химическое оружие было использовано, мы нанесем удары по местам, откуда это оружие было взято, а также по объектам, в которых эти атаки организовывались", - заявил глава государства.

Макрон также отметил, что несмотря на то, что на сегодняшний день точно не известно, был ли зафиксирован факт использования химоружия, Франция будет крайне пристально следить за ситуацией в Сирии.

"На сегодняшний день наши спецслужбы, наши вооруженные силы не обладают доказательствами того, что запрещенные соглашениями химические вещества были применены против мирных граждан. Но, конечно, мы крайне внимательно следим за происходящим", - отметил президент.

Макрон также сообщил о том, что он лично обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предупредить Дамаск о том, что Париж внимательно наблюдает за всем происходящем в регионе, а, в частности, за фактом применения химического оружия.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:15
В Малайзии родился козел-циклоп
21:51
ПА: Мирное соглашение не должно подчиняться монополии США
21:34
Ливан не собирается прислушиваться к советам США
20:34
США продолжат финансировать Иорданию
20:04
У Boeing 777 над Тихим океаном развалился двигатель
19:24
Ципи Хотовели призвала полицию оставить в покое Нетаниягу
19:09
Либерман: "Иран давным-давно объявил нам войну"
18:51
Париж: пьяный мужчина ранил ножом пятерых прохожих
18:28
Кувейт окажет большую финансовую помощь Ираку
18:09
МИД Сирии: Мы будем сбивать все вражеские самолеты
17:57
Аббас: Палестина вместе с Россией в борьбе с терроризмом
17:24
Иран обвинил Запад в шпионаже при помощи ящериц
17:11
Глава РПЦ назвал условие для мира в Израиле
16:21
" "Еш Атид" - последняя преграда для коррупции"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus